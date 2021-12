Il Klassiker è del Bayern. Al Signal Iduna Park finisce 2-3 uno scontro al vertice bello, sempre intenso, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, attacchi in forma e difese a tratti inguardabili. Decide, come al solito, Robert Lewandowski. Nella settimana del mancato Pallone d'Oro, il centravanti polacco segna una prima volta su azione e una seconda su calcio di rigore, in entrambi i casi aiutato da altrettanti errori dell'ex compagno Hummels. Il Borussia Dortmund si illude immediatamente con Brandt, viene superato già nel primo tempo (a segno poco prima dell'intervallo anche Coman), trova il 2-2 all'inizio della ripresa con il solito Haaland, ma a un quarto della fine cede. E ora, in classifica, si forma il solco: Bayern primo con 34 punti, Borussia secondo con 30. La prima fuga della stagione. Momenti di paura per Brandt, colpito da Upamecano in un testa contro testa e costretto a uscire in barella, fortunatamente cosciente. Un incidente che porta l'arbitro Zwayer a decretare la bellezza di 10 minuti di recupero. Ma il Bayern si impone lo stesso.

Tabellino

Borussia Dortmund-Bayern 2-3 (primo tempo 1-2)

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Raphael Guerreiro (82' Schulz); Dahoud (60' Malen), Emre Can; Brandt (70' Wolf), Reus, Bellingham; Haaland (82' Tigges). All. Rose

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez (74' Süle), Davies; Goretzka (65' Musiala), Tolisso; Coman (88' Nianzou), Müller, Sané (65' Gnabry); Lewandowski. All. Nagelsmann

Arbitro: Felix Zwayer

Gol: 5' Brandt (Bo), 9' Lewandowski (Ba), 44' Coman (Ba), 48' Haaland (Bo), 77' rig. Lewandowski (Ba)

Ammoniti: Emre Can, Bellingham, Lewandowski, Upamecano

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

5' – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND. Scodellata da sinistra di Bellingham per l'inserimento di Brandt, che trova un incredibile buco centrale, fa fuori Davies e davanti a Neuer non sbaglia. 1-0.

9' – GOL DEL BAYERN. Erroraccio di Hummels, che da ultimo uomo spara il rinvio addosso a Müller: Lewandowski ne approfitta, si inserisce e batte Kobel. 1-1.

23' – Tocco orizzontale orrendo di Emre Can nella propria area, Coman recupera e calcia a botta sicura, ma Hummels è miracoloso nel rimpallargli il tiro in angolo.

25' – Coman viene servito in area da Sané e spara col destro, trovando la respinta di Kobel.

29' – Reus lancia in contropiede Haaland, che entra in area, incrocia col sinistro e manca di poco il secondo palo.

44' – GOL DEL BAYERN. Flipper nell'area di casa, la palla arriva a Coman, che calcia e, anche grazie a una sporcatura di Reus, infila sotto la traversa. 1-2.

48' – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND. Upamecano sbaglia il controllo nella propria area, la palla arriva a Haaland, che calcia a giro con il destro: palo e gol. 2-2.

58' – Coman prende palla in area, se la sposta sul sinistro e fa partire una rasoiata improvvisa sul primo palo: Kobel para in due tempi con un gran riflesso.

77' – GOL DEL BAYERN. Rigore concesso – con l'ausilio della VAR – ai bavaresi per un tocco in area con un braccio di Hummels: dal dischetto Lewandowski non sbaglia. 2-3.

99' - Tolisso parte in contropiede con Kobel nell'area del Bayern, supera la metà campo, calcia verso la porta vuota ma incredibilmente non la trova.

Il momento social

Il migliore

Lewandowski. Una sentenza. Segna prima su azione e poi su calcio di rigore, lanciando il Bayern a +4 sui rivali.

Il peggiore

Hummels. Regala il primo gol al Bayern, è protagonista di uno sfortunato flipper sul secondo, quindi concede pure un rigore. Serataccia.

