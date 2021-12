Un tempo per parte, ma alla fine i tre punti sono del Bayern Monaco: Nagelsmann conquista la vittoria numero 100 in Bundesliga ribaltando il Mainz grazie ad un secondo tempo giocato da Bayern. Primo tempo in cui i padroni di casa lasciano il pallino del gioco agli ospiti, concedendo il gol del vantaggio al 22esimo grazie all'incornata di Onisiwo, in anticipo su un disattento Tolisso. La ripresa - però - è tutta a tinte bavaresi, con il pareggio che arriva già dopo dieci minuti dall'avvio della ripresa grazie al destro di Coman, e con il definitivo vantaggio che porta la firma di Musiala a ridosso dell'ultimo quarto d'ora. Prima vera fuga in campionato per Lewandowski e compagni, che complice il pareggio del Borussia Dortmund contro il Bochum si portano a +6 dai gialloneri, più diretta inseguitrice in Bundesliga.

FC Bayern - Mainz 05 Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Bundesliga Il No-Vax Kimmich out fino al 2022: infiltrazioni nei polmoni 09/12/2021 A 14:02

BAYERN MONACO-MAINZ 2-1

GOL: 54' Coman, 74' Musiala (B); 22' Onisiwo (M)

ASSIST: Burkardt (0-1), Tolisso (1-1), Pavard (2-1)

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez (dal 65' Sule); Coman, Musiala (dall'83' Nianzou), Tolisso (dal 65' Roca), Davies; Müller, Sane (dal 65' Gnabry); Lewandowski. All. Nagelsmann

MAINZ (3-3-2-2): Zentner; Bell, Hack, Niakhate; Widmer, Stach (dall'82' Stoger), Caricol; Lee (dal 64' Boetius), Barreiro (dall'82' Tauer); Burkardt (dal 65' Ingvartsen), Onisiwo (dal 76' Nebel). All. Svensson

ARBITRO: Benjamin CORTUS

AMMONITI: 27' Musiala, 36' Sané, 56' Hernandez (B); 59' Stach, 89' Hack, 91' Stoger (M)

La partita in 7 momenti chiave

10' - DOPPIA OCCASIONE BAYERN! Pavard calcia di potenza e trova la risposta di Zentner, sulla respinta si avventa Davies che dopo un primo liscio calcia a botta sicura trovando il salvataggio sulla linea di Widmer!

22' - LA SBLOCCA IL MAINZ! ONISIWO! Vantaggio meritato degli ospiti con il tocco di testa del numero 9 sul cross in mezzo di Burkhardt, al secondo gol stagionale in campionato!

32' - MULLER SFIORA IL PARI! Controllo e girata al volo dal limite dell'area che si spegne di poco sopra la traversa dopo la deviazione di un difensore!

49' - LEWANDOWSKI DI TESTA! Cross di Sané da punizione, incornata del numero 9 che viene disinnescata da Zentner!

54' - PAREGGIA IL BAYERN! COMAN! Palla fantastica di Tolisso in avanti a cercare Coman, il francese controlla e calcia di destro trafiggndo Zentner sotto le gambe: 1-1 all'Allianz Arena!

61' - COMAN PERICOLOSO! Scatto del francese, sterzata a mettere palla sul destro e tentativo a giro che termina di poco alto sopra la traversa!

74' - PASSA IN VANTAGGIO IL BAYERN! MUSIALA! Gnabry fa quello che vuole dalla sinistra, palla sul secondo palo che Pavard controlla e serve per Musiala dal limite: destro preciso del numero 42 che si insacca all'angolino basso!

Il momento social del match

Il migliore

Kinglsey COMAN - La reazione del Bayern nella ripresa parte da lui: sgroppate sulla fascia, verticalizzazioni e il gol che rimette in parità il risultato.

Il peggiore

Robin ZENTNER - Il pallone sotto le gambe in occasione del gol di Coman costa carissimo al suo Mainz.

Il Dortmund perde terreno

Rischia grosso, grossissimo, il Borussia Dortmund nella trasferta contro il Bochum: Haaland e compagni riescono ad evitare la sconfitta solo nei minuti finali, con il rigore di Polter che al 40esimo sblocca il match in favore dei padroni di casa e con il potenziale pareggio di Wolf che viene annullato dal Var in apertura di primo tempo. In definitivo 1-1, allora, arriva all'85esimo con Brandt, con il Borussia che - dunque - limita i danni e si tiene a 6 lunghezze dalla capolista Bayern.

Dortmund-Bayern 2-3 show con polemica: gli highlights

Champions League Bayern-Barça, pagelle: Müller e Davies devastanti 08/12/2021 A 23:08