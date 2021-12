Felix Zvayer, contestato soprattutto per la scelta di concedere un calcio di rigore al Bayern Monaco, nel big match contro il Borussia Dortmund vinto per 3-2 dai bavaresi. Polemiche arbitrali? Non solo in Italia. In Germania infatti, sta facendo discutere l'arbitraggio di, contestato soprattutto per la scelta di concedere un calcio di rigore al

Jude Bellingham ai microfoni di Viaplay non ha usato mezzi termini per descrivere la stuazione: "Per me quello non è mai rigore. Avete dato ad un arbitro che - sapete - aveva truccato delle partite il big match della Bundesliga. Cosa vi aspettavate?"

A cosa si riferisce?

Il centrocampista inglese del Borussia Dortmund fa riferimento a quanto accaduto nel 2005, quando il direttore di gara Zwayer venne coinvolto nello scandalo delle partite truccate dall'arbitro Robert Hoyzer: Zwayer, allora assistente di Hoyzer, accettò una mazzetta di 300 euro, che gli costò una squalifica di sei mesi.

