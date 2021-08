Nel segno di Lewandowski, come spesso capita, il Bayern Monaco si sbarazza in scioltezza dell'Hertha Berlino e conquista i tre punti nella terza giornata di Bundesliga. Una tripletta del centravanti polacco spiana la strada ai bavaresi di Nagelsmann, in vantaggio dopo appena 6 minuti con Muller. Di Musiala la rete che completa l'opera.

Il 5-0 porta dunque la firma di Lewandowski, alla 16ª partita di fila a segno (altro record): per il polacco è tempo di festeggiare il gol numero 300 con la maglia del Bayern (il secondo odierno, con il terzo sono già 301). Da segnalare la super prestazione di Musiala. Per l'Hertha zero punti in tre partite. Non un inizio confortante: Dardai è già sulla graticola.

