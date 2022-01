C'è tanta preoccupazione in casa Bayern Monaco: l'allenatore del club tedesco Nagelsmann in conferenza stampa ha infatti spiegato che Alphonso Davies, da poco rientrato dopo aver avuto il Covid, dovrà restare ai box per altre settimane, per problemi al cuore. Si parla di miocardite lieve.

“Ieri, durante gli esami che facciamo ad ogni giocatore che ha avuto il Covid abbiamo trovato segni di miocardite lieve, ovvero un’infiammazione del muscolo cardiaco. Alphonso ha smesso di allenarsi con noi per ora, quindi non sarà a disposizione nelle prossime settimane”

A giudicare dagli ultrasuoni, questa miorcadite non è troppo preoccupante, ma si tratta più semplicemente di segni di un’infiammazione.

Tante le complicazioni per i giocatori al rientro da Covid. “Nessuno di loro è pienamente in forma. Upamecano, Richards, Nianzou, Neuer e Sané sono tornati in squadra, ma a parte Neuer nessuno di loro è pronto per giocare tanti minuti”.

