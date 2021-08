Una svolta storica, una prima volta per il calcio tedesco e per la Germania in generale: Donata Hopfer sarà a capo della Lega calcio tedesca (Deutsche Fussball Liga), l'organo che governa i campionati di Bundesliga e Bundesliga2. L'imprenditrice 45enne sarà la prima donna alla guida della Lega ed entrerà in carica dal 1 gennaio 2022 al posto di Christian Seifert firmando un contratto di tre anni. Un passato nel gruppo di stampa di Axel Springer, la guida del settore innovazione della Boston Consulting Group - società di consulenza americana, adesso il nuovo capitolo della propria carriera dal sapore di svolta storica per un intero paese.

Voglia di innovazione

"La Dfl deve essere mantenuta in una situazione di cambiamenti tecnologici e sociali nel campo del calcio, mentre allo stesso tempo si deve innovare", queste le prime parole di Donata Hopfen dopo la nomina a capo della Lega calcio tedesca. In cima alla lista delle priorità la necessità di rilanciare il calcio tedesco all'estero, con i diritti televisivi internazionali relativi alla Bundesliga che hanno visto un drastico calo nel corso degli ultimi anni.

