La Bundesliga e il calcio tedesco vengono scossi in queste ore dalla notizia dell’arresto di un calciatore dello Stoccarda, Atakan Karazor, arrestato ad Ibiza con l’accusa di violenza sessuale, dopo la denuncia da parte di una 18enne spagnola.

Il 25enne Karazor, secondo quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo "Periódico de Ibiza y Formentera", è stato posto in stato di fermo insieme a un altro connazionale con l'accusa di aver violentato in una villa a Sant Josep la giovane ragazza spagnola che ha sporto denuncia dopo essere stata presa in cura dall'ospedale di Can Misses.

Il club – con una breve nota - ha confermato l'arresto di Karazor, sottolineando che il giocatore smentisce ogni accusa: "Il centrocampista dello Stoccarda, Atakan Karazor, è stato arrestato mentre era in vacanza a Ibiza. Il giocatore nega di aver commesso ogni reato e il club è in costante contatto con i suoi avvocati. Poiché si tratta di un processo in corso, chiediamo la vostra comprensione e non rilasceremo ulteriori commenti".

