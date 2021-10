Erling è ovviamente di cattivo umore - le parole di Rose -. Era felice di essere tornato e si sentiva bene sia dopo la partita col Mainz, sia dopo quella con l'Ajax". Brutte notizie per il Borussia Dortmund alla vigilia della trasferta di Bundesliga sul campo dell'Arminia Bielefeld. Come annunciato dal tecnico Marco Rose in conferenza stampa, Erling Haaland dovrà rimanere fermo per qualche settimana. L'attaccante norvegese è infatti alle prese con un infortunio all'anca. "- le parole di Rose -.".

Per Haaland in stagione 13 gol in 10 partite

Il 21enne attaccante norvegese era stato costretto a saltare tre partite (2 di Bundesliga e una in Champions) a cavallo tra il 25 settembre e il 2 ottobre scorsi a causa di un problema all'anca che si è riacutizzato e che ora lo obbligherà a fermarsi di nuovo. Inutile sottolineare il peso dell'assenza del bomber per il Borussia Dortmund: il norvegese, finora in stagione, ha messo a segno 13 reti in 10 partite in tutte le competizioni tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. "È il momento di concentrarmi sul recupero, tornerò più forte di prima", le parole di Haaland affidate a un tweet.

