Giornata nera per il Bayer Leverkusen, avversario di giovedì prossimo dell’Atalanta nel match di ritorno degli ottavi di Europa League. Le Aspirine dovranno rimontare il 3-2 subito all’andata , ma lo dovranno presumibilmente fare senza due pedine chiave. Su tutte il talentino, l’uomo da cui passa il gioco del Lerverkusen. Al 27° della sfida col Colonia infatti Wirtz è stato costretto a lasciare il campo dopo una bruttissima torsione del ginocchio sinistro, avvenuto dopo un contrasto al limite. Le immagini parlano da sole: uscito in lacrime in barella, per Wirtz si teme un infortunio serio.