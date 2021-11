Fa discutere in casa Bayern Monaco il caso di positività al Covid-19 di Joshua Kimmich, uno dei giocatori del club bavarese che non si sono ancora vaccinati dichiarandosi preoccupati dei possibili effetti collaterali a lungo termine. Il Bayern ha infatti comunicato a lui e agli altri giocatori contrari al vaccino (Choupo-Moting, Cuisance, Gnabry e Musiala) la decisione di trattenere loro lo stipendio per tutto il periodo di quarantena e di indisponibilità a causa della positività al Coronavirus. Nello specifico, Kimmich dovrà rinunciare a circa un milione e mezzo di euro e, solo dopo essersi sottoposto a un tampone che darà esito negativo, potrà tornare regolarmente a disposizione di Nagelsmann e a percepire il suo ingaggio.