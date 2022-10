Dopo un inizio tentennante che l'ha fatto spodestare dalla vetta della Bundesliga contro ogni pronostico, il Bayern Monaco reagisce con una prova di prepotenza annientando 5-0 il Friburgo, superandolo nella graduatoria e salendo così in seconda posizione, mantenendo il ritardo di quattro lunghezze dal sempre più sorprendente Union Berlino. Ospiti disabituati dal calendario fitto e troppo stanchi dopo l'importante impegno che ha permesso loro di superare la fase a gironi in Europa League: all'Allianz Arena c'è partita solo per il primo quarto d'ora circa, poi i bavaresi dominano come non capitava in Germania da diverse settimane.

Gnabry trascina i padroni di casa con i suoi movimenti e facendosi trovare al posto giusto per sbloccare la partita al tredicesimo. Choupo-Moting ripaga col gol del raddoppio la fiducia dell'allenatore, che lo schiera titolare per la prima volta in stagione. Partita indirizzata già all'intervallo, Sané e Mané spengono subito ad inizio ripresa una possibile reazione d'orgoglio del Friburgo. Nel finale c'è spazio sul tabellino dei marcatori anche per Sabitzer. Sorride il tecnico Julian Nagelsmann, che dopo questa prova di forza zittisce i rumours di un ipotetico cambio di guardia in panchina e dà ufficialmente inizio ad una nuova fase. Non si fa nemmeno sentire l'emergenza infortuni sulle spalle del Bayern, costretto a fare a meno di Neuer (problema alla spalla) e, un'ora prima del fischio d'inizio persino di Müller (alle prese con un fastidio muscolare che si è ripercosso dopo l'uscita anticipata nel match contro il Viktoria Plzen ). Uno scatenatotrascina i padroni di casa con i suoi movimenti e facendosi trovare al posto giusto per sbloccare la partita al tredicesimo.ripaga col gol del raddoppio la fiducia dell'allenatore, che lo schiera titolare per la prima volta in stagione. Partita indirizzata già all'intervallo,spengono subito ad inizio ripresa una possibile reazione d'orgoglio del Friburgo. Nel finale c'è spazio sul tabellino dei marcatori anche per. Sorride il tecnico Julian Nagelsmann, che dopo questa prova di forza zittisce i rumours di un ipotetico cambio di guardia in panchina e dà ufficialmente inizio ad una nuova fase.

Tabellino

BAYERN MONACO-FRIBURGO 5-0 (primo tempo: 2-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Sané, Mané; Choupo-Moting (66' Musiala). All. Nagelsmann.

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler (64' Keitel); Grifo, Doan, Schade (56' Jeong); Gregoritsch (56' Petersen). All.: Streich.

GOL: 13' Gnabry, 33' Choupo-Moting, 53' Sané, 55' Mané, 80' Sabitzer

ASSIST: Sané (2-0), Coupo-Moting (3-0), Gnabry (4-0)

ARBITRO: Sascha Stegemann

AMMONITI: Gregoritsch (F), Sildillia (F)

ESPULSI: -

La cronaca in momenti chiave

5' - ALPHONSO DAVIES! Contropiede Bayern e botta tremenda dal limite che sfiora la traversa! Prima grande opportunità dei bavaresi.

13' - RETE, 1-0 BAYERN MONACO! La insacca Gnabry di testa su ribattuta dopo una grande azione tra Alphonso Davies e Sané respinta dal poriere.

Il colpo di testa di Serge Gnabry che sblocca la partita tra Bayern Monaco e Friburgo Credit Foto Getty Images

15' - Risposta del Friburgo, gol sfiorato! Conclusione verso la porta di Gregoritsch e deviazione decisiva di Upamecano.

33' - Choupo-Moting raddoppia, 2-0 Bayern! Azione lunghissima, il 33enne camerunense entra in area, riceve palla da SANÉ e con una diagonale infilza Lienhart e il portiere Flekken.

53' - CHE GOL DI SANÉ! Uno-due perfetto con CHOUPO-MOTING e tiro a giro del numero 10 che finisce nell'angolino basso lasciando a bocca aperta il portiere.

55' - MANÉ CALA IL POKER! Avversari alti e scoperti, assist di uno scatenato Gnabry che pesca il senegalese, il quale scavalca il portiere con un pallonetto.

80' - 5-0 DEL BAYERN MONACO! Sabitzer partecipa ricevendo la palla dopo un contrasto su Mané al suo fianco. Porta mezza sguarnita, il centrocampista non sbaglia.

Il momento social

Il migliore

Serge GNABRY (Bayern Monaco) - Principale artefice del primo tempo che rende la strada in discesa per i biancorossi. Serata condita da un gol e un assist, ma è andato molto spesso vicino alla doppietta.

I giocatori del Bayern Monaco abbracciano Serge Gnabry dopo il gol contro il Friburgo in Bundesliga Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Michael GREGORITSCH (Friburgo) - Serata no per il centravanti della squadra della Foresta Nera, forse la prima in questa stagione. Dietro di lui, i vari Doan e Schade almeno spingono per cercare il gol, l'austriaco invece non si fa mai vedere.

