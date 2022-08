Calcio

Bayern, Musiala e Muller firmano il 2-0 al Wolfsburg: gli highlights in 100"

BUNDESLIGA - Dopo il 6-1 rifilato all'Eintracht di Francoforte, il Bayern Monaco supera (2-0) anche il Wolfsburg e continua la sua marcia in Bundesliga. Decisive le reti di Jamal Musiala, capocannoniere del club bavarese tra tutte le competizioni, e dell'eterno Thomas Muller. Matthijs de Ligt resta in panchina per tutti e 90' i minuti.

