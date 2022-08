Un autentico disastro quello del Borussia Dortmund di Terzic che perde in casa 3-2 contro il Werder Brema nella terza giornata di Bundesliga e getta al vento la chance di restare a punteggio pieno. Non è tanto la sconfitta, quanto il modo in cui è arrivata visto che i gialloneri erano in vantaggio 2-0 all'89' per i gol di Brandt e Guerreiro e sembravano in controllo.

Invece, proprio all'89', gli ospiti accorciano le distanze con un gran sinistro di Buchanan su una respinta corta e non precisa della difesa giallonera, poi in pieno recupero gli altri due gol: al 93' il 2-2 di Schmidt che incorna tutto solo in area, con quattro avversari a osservarlo, poi al 95' il dramma giallonero è completo per la rete di Burke al 95' su una letale ripartenza col Dortmund tutto sbilanciato in avanti.

Per il Werder Brema è il primo successo in campionato dopo due pareggi, una vittoria insperata visto che appunto erano sotto 2-0 all'89'.

