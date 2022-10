Calcio

Bundesliga, Haberer stende il Dortmund: l'Union Berlino resta primo, highlights

BUNDESLIGA - In Bundesliga non si ferma la favola Union Berlino: nella decima giornata, la capolista batte 2-0 il Dortmund e resta prima in classifica a +4 sul Bayern, con il match che si decide grazie alla doppietta di Haberer (8' e 21').

00:01:30, 15 minuti fa