Borussia Monchengladbach arrivano entrambe, perché la squadra allenata da Daniel Farke si chiude alla perfezione e sfrutta qualcosa come diciannove parate – alcune incredibili e la maggior parte d’autore, nuovo record in una singola sfida nella storia della Bundesliga – di Yann Sommer per fermare i bavaresi sull’1-1 all’Allianz Arena. Dopo tre vittorie di fila, con 15 gol realizzati, il Bayern non si prende i tre punti, non riesce a segnare nel 1° tempo (frazione in cui aveva realizzato ben 11 delle precedenti 15 reti) e va sotto nel punteggio per la prima volta in questa Per fermare la corsa del super Bayern Monaco di Julian Nagelsmann serviva una prova perfetta di squadra, oppure una prestazione leggendaria da parte di un portiere. Nel caso delarrivano entrambe, perché la squadra allenata da Daniel Farke si chiude alla perfezione e sfrutta qualcosa come– alcune incredibili e la maggior parte d’autore, nuovo record in una singola sfida nella storia della Bundesliga – diper fermare i bavaresi sull’all’Allianz Arena. Dopo, con 15 gol realizzati, il Bayern non si prende i tre punti, non riesce a segnare nel 1° tempo (frazione in cui aveva realizzato ben 11 delle precedenti 15 reti) e va sotto nel punteggio per la prima volta in questa Bundesliga 2022-23

Il catenaccio del M’Gladbach è d’altri tempi, ma frutta un punto preziosissimo per mantenere l’imbattibilità del Borussia e restare in scia alle squadre che puntano a un ruolo da protagonista in questa Bundes. Al gol di Marcus Thuram – fortunosamente lanciato in profondità da Christoph Kramer e bravo a sfruttare l’erroraccio di Dayot Upamecano – risponde Leroy Sané, l’unico in grado di bucare un Sommer in serata di grazia. VAR e arbitro annullano invece due gol a Sadio Mané per fuorigioco: l’ex Liverpool prosegue nella sua striscia negativa di reti annullategli dalla tecnologia.

Il tabellino

BAYERN MONACO – BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1 (0-1)

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer (68’ Musiala); Coman, Sané (85’ de Ligt); Muller, Mané (67’ Gnabry). All. Nagelsmann.

B. MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Koné (85’ Jantschke); Hofmann (85’ Herrmann), Neuhaus (77’ Friedrich), Plea (52’ Wolf); Thuram. All. Farke.

GOL: 43’ Thuram (BO), 83’ Sané (BA).

ASSIST: 43’ Kramer (BO), 83' Musiala (BA).

AMMONITI: 37’ Plea (BO), 63’ Kimmich (BA), 64’ Sabitzer (BA), 80’ Sané (BA), 95’ Kramer (BO), 95’ Pavard (BA).

ARBITRO: Daniel Schlager.

NOTE: 80’ ammonito Nagelsmann.

Il momento social

La cronaca del match in 9 momenti chiave

01’ SOMMER GIÀ DECISIVO!! Angolo dalla sinistra di Kimmich e Upamecano svetta su tutta la difesa ospite: il suo colpo di testa è indirizzato praticamente all’incrocio, ma il portiere svizzero si supera con un grande intervento.

29’ SANÉ MICIDIALE!! Giocata incredibile del numero 10 del Bayern. Uno-due volante con Muller e sinistro al volo che sfiora la traversa della porta difesa da Sommer.

34’ GOL ANNULLATO A MANÉ!! Azione prolungata del Bayern Monaco, con Muller che mette in mezzo dalla destra e Mané, solissimo sul secondo palo e dimenticato da Scally, che realizza. Schlager viene però richiamato dal VAR e annulla il gol per offside di Sané, il quale aveva partecipato all’azione sul cross di Muller.

43’ LA SBLOCCA THURAM!! Incredibile all’Allianz Arena, visto che il M’Gladbach passa col primo tiro in porta. Rilancio di Kramer praticamente dalla sua area, con Upamecano che fa una figuraccia nel tentativo di stop e lascia campo aperto a Thuram. Il numero 10 ospite batte Neuer in uscita col destro.

Yann Sommer Credit Foto Getty Images

61' SOMMER MIRACOLOSO!! Coman scappa via sulla destra e mette in mezzo per Mané. Destro a botta sicura dell'ex Liverpool, ma il portiere svizzero si supera e, sulla ribattuta dello stesso Mané, compie un altro capolavoro sul primo palo salvando il risultato.

64' ANCORA SOMMER!! Stavolta il portiere svizzero è sontuoso in uscita su Sané. Quest'ultimo, lanciato a rete da Kimmich, non riesce a infilare col tunnell l'estremo difensore del Borussia.

75' NEPPURE PAVARD RIESCE A PASSARE!! Destro dal limite potente e indirizzato all'incrocio dei pali, ma l'estremo difensore del Borussia Monchengladbach è in serata di grazia e nega la gioia del gol al terzino francese.

83' PAREGGIO DEL BAYERN!! Davies mette in mezzo dalla sinistra, con Musiala che apparecchia al centro per il piattone di Sané. Sinistro chirurgico del numero 10 e palla all'angolino, con Sommer che stavolta non può evitare il gol.

92' PAZZESCO SOMMER!! Ripartenza del Bayern Monaco, con palla che arriva al limite sul sinistro di de Ligt. Tiro di controbalzo dell'ex Juventus e palla che sembra potersi infilare all'angolino basso di destra. Sommer però è reattivo come un gatto e salva il pari.

