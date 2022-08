Bayern Monaco in Bundesliga. Dopo il reti di Jamal Musiala (33') e dell'eterno Thomas Muller (44'), mentre Sadio Mané si vede annullare ben due reti dal Var per posizione di offside. A livello statistico, a soli 19 anni e 169 giorni d'età, Musiala è il più giovane calciatore di sempre a raggiungere le 14 reti in Bundesliga e, attualmente, è il capocannoniere del Bayern in tutte le competizioni. Non male come biglietto da visita per un giocatore destinato a fare la storia del club bavarese. Non si ferma la corsa delin Bundesliga. Dopo il successo (6-1) all'esordio contro l'Eintracht , la squadra allenata da Julian Nagelsmann supera anche il Wolfsburg grazie alledi(33') e dell'(44'), mentresi vededal Var per posizione di offside. A livello statistico, a soli 19 anni e 169 giorni d'età, Musiala è ilcalciatore di sempre a raggiungere le 14 reti in Bundesliga e, attualmente, è ilin tutte le competizioni. Non male come biglietto da visita per un giocatore destinato a fare la storia del club bavarese.

Il risultato di questo successo non inganni però chi non avesse visto la sfida. Se Koen Casteels evita la goleada dei padroni di casa, anche Manuel Neuer deve ricorrere agli straordinari per evitare che Lukas Nmecha riapra la sfida al 50', dopo che il palo gli aveva dato una grossa mano sulla deviazione involontaria di Alphonso Davies dopo gli sviluppi di un corner nei primi minuti della sfida.

Se Musiala è letale in questo periodo della stagione, ottimi segnali arrivano da tutta la squadra a Nagelsmann. Matthijs de Ligt resta a guardare in panchina per tutti e novanta i minuti, anche perché dal suo arrivo Dayot Upamecano ha compiuto passi da gigante quanto a concentrazione e capacità di restare mentalmente sempre all'interno della partita, limitando al massimo le sbavature. Molto bene anche Davies, semplicemente travolgente nell'azione che porta al raddoppio e che garantisce definitivamente i tre punti al Bayern.

