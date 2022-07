Notizia shock per il Borussia Dortmund e Sebastien Haller. L'attaccante giallonero si è sentito male dopo l'allenamento di lunedì mattina, durante il ritiro del club tedesco a Bad Ragaz (in Svizzera) ed è stato sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato la presenza di un tumore ai testicoli. Il BVB chiede massimo rispetto della privacy del giocatore, assicurando che farà di tutto affinché Haller possa ricevere le migliori cure e tornare al più presto sui rettangoli di gioco.

"Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L'intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione, con la speranza di poterlo riabbracciare presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile", questo il commento del direttore sportivo giallonero, Sebastian Kehl, in un comunicato stampa rilasciato dal club.

Nei prossimi giorni sono ovviamente previsti ulteriori esami per l'attaccante arrivato dall'Ajax per circa 35 milioni di euro (4 di bonus) - secondo acquisto più costoso nella storia del Borussia Dortmund, dietro soltanto a Ousmane Dembélé -e che ha sottoscritto un accordo quadriennale col club giallonero.

