Calcio

Il ritorno di Werner non basta al Lipsia, 2-2 col Colonia: gli highlights in 94"

BUNDESLIGA - Il ritorno con gol di Timo Werner non basta al Lipsia per battere il Colonia. La squadra di Tedesco, all'esordio casalingo, incappa in un altro pareggio: Dietz firma il momentaneo 1-1, Nkunku riporta davanti gli uomini Red Bull nonostante l'inferiorità numerica (rosso diretto a Szoboszlai), ma al 72' lo sfortunato autogol di Gvadiol regala un punto agli ospiti.

00:01:34, 16 minuti fa