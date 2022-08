Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. I campioni in carica della Bundesliga demoliscono il Bochum, ancora a secco di vittorie, per 7-0 e balzano al primo posto in classifica a punteggio pieno sfruttando il chiudono la pratica già nel primo tempo segnando 4 gol e controllando il gioco in lungo e in largo. Nella ripresa calano i ritmi ma non la fame di gol della squadra di Nagelsmann che affonda il malcapitato Bochum. Per completare la festa, c'è anche la prima gioia in maglia Bayern per Matthijs de Ligt. L'ex difensore della Juventus, in dubbio alla vigilia ma schierato dal 1° minuto, trova il gol del momentaneo 2-0 con un colpo di testa su calcio d'angolo pennallato da Kimmich. Terza vittoria in altrettante partite per ildi. I campioni in carica della Bundesliga demoliscono il, ancora a secco di vittorie, pere balzano al primo posto in classifica a punteggio pieno sfruttando il passo falso del Borussia Dortmund contro il Werder Brema . Dominio, questa è la parola corretta per definire il gioco dei bavaresi, chesegnando 4 gol e controllando il gioco in lungo e in largo. Nella ripresa calano i ritmi ma non la fame di gol della squadra di Nagelsmann che affonda il malcapitato Bochum. Per completare la festa, c'è anche la prima gioia in maglia Bayern per. L'ex difensore della Juventus, in dubbio alla vigilia ma schierato dal 1° minuto, trova il gol del momentaneo 2-0 con un colpo di testa su calcio d'angolo pennallato da Kimmich.

Ad aprire le danze c'ha pensato Leroy Sané, apparso per larghi tratti imprendibile per i difensori del Bochum. Il terzo gol del Bayern porta invece la firma di Kingsley Coman, schierato titolare da Nagelsmann e pure lui al primo centro stagionale. Doppia gioia anche per Sadio Mané. L'ex Liverpool ha segnato il gol del momentaneo poker bavarese prima di convertire il rigore del 5-0. Dato curioso: quello calciato dal senegalese è il primo rigore convertito da un giocatore del Bayern che non sia Robert Lewandowski dal febbraio 2020, l'ultimo era stato Thoma Müller. Tutte le difficoltà del Bochum si sono palesate in occasione del 6-0 quando Gamboa ha anticipato in scivolata sia Sané che il proprio portiere Riemann segnando il più goffo degli autogol. A chiudere i giochi ci ha invece pensato Serge Gnabry, appena entrato e subito a segno con il suo secondo gol stagionale. Al di là della caratura dell'aversario, il Bayern impressiona per la facilità con la quale arriva a rendersi pericoloso davanti alla porta. C'è la sensazione che tutti i giocatori di Nagelsmann siano in grado di segnare. Le altre big d'Europa sono avvertite.

IL TABELLINO

BOCHUM - BAYERN MONACO 0-7

BOCHUM (4-4-2): Riemann; Gamboa, Ordets (85' Masovic), heintz, Janko (70' Osei-Tutu); Losilla, Stoger, Asano (78' Holtmann), Forster (68' Gorlaski); Hofmann, Zoller (85' Lampropoulos). All. Reis

BAYERN MONACO (4-4-2): Neuer; Pavard (67' Mazraoui), Upamecano, De Ligt, Hernandez (62' Stanisic); Kimmich, Sabitzer (62' Gravenberch), Coman, Sané; Müller (67' Gnabry), Mané (72' Vidovic). All. Nagelsmann

GOL: 4’ Sané, 25’ de Ligt, 33’ Coman, 42’ Mané, 59' Manè (rig.), 69' Gamboa (aut.), 76' Gnabry

AMMONITI: 46’ Janko (BO),

ARBITRO: D. Siebert

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

4’ BAYERN MONACO SUBITO IN VANTAGGIO! La sblocca subito la squadra ospite. Leroy Sané riceve in area da Coman e calcia con il destro. Palla precisa e imparabile per Riemann.

9' CHE AVVIO DEL BAYERN! Ancora Sané, stavolta calcia forte con il sinistro da fuori area. Grande intervento di Riemann che devia in calcio d'angolo. Ma è assedio per la squadra di Nagelsmann a caccia del 2-0.

26’ RADDOPPIO BAYERN! Ecco il primo gol di De Ligt con i bavaresi! Colpo di testa dell'ex difensore della Juventus su corner calciato da Kimmich. Uscita a vuoto del portiere Riemann. L'arbitro Siebert conferma il gol dopo un lungo consulto con il VAR.

26’ TERZO GOL DEL BAYERN! Disastro totale della difesa del Bochum! In area Gamboa effettua un retropassaggio di testa all'indirizzo di Riemann. Sul pallone si fionda Muller. Riemann respinge ma sulla ribattuta Coman segna il gol del 3-0!

40’ GOL ANNULLATO AL BAYERN! Altro disastro del Bochum in fase di costruzione. Kimmich crossa in area, Sané fa la sponda e Mané da due passi insacca. C'è però un tocco di mano dell'ex Liverpool. Interviene il Var e Siebert, dopo lungo consulto, annulla il gol.

43’ ARRIVA IL POKER DEL BAYERN! Stavolta è tutto regolare, Coman entra in area indisturbato e serve un pallone d'oro per Mané. L'ex Liverpool controlla perfettamente e calcia battendo Riemann senza problemi.

59’ CINQUINA BAYERN! Coman entra in area e viene toccato da dietro da Janko. Siebert non ha dubbi e assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Mané. L'ex Liverpool calcia potente con il destro. Palla da una parte, Riemann dall'altra. È cinquina per il Bayern che gioca sul velluto!

69’ AUTOGOL DEL BOCHUM! È Gamboa a segnare involontariamente il gol del 6-0 nel tentativo di anticipare in scivolata Sané. Grossa incomprensione con il proprio portiere Riemann che sembrava in grado di anticipare l'esterno del Bayern. In scivolata, Gamboa anticipa entrambi e la palla finisce tranquillamente la sua corsa in rete.

76’ DILAGA IL BAYERN! Anche Gnabry si iscrive alla festa del gol! Leggermente spostato sulla destra, il tedesco calcia con forza rasoterra dentro l'area. Palo-gol e Riemann trafitto per la settima volta nella partita!

