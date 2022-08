Calcio

Nagelsmann: "Il Bayern è più forte anche senza Lewandowski. La squadra è motivata, niente scuse"

BUNDESLIGA - In vista del debutto in campionato sul campo dell'Eintracht Francoforte, il tecnico del Bayern Monaco si mostra carico in conferenza stampa: "La squadra è molto motivata e con i nuovi arrivi penso che sia migliorata. Niente scuse, sono convinto che faremo bene".

00:00:23, un' ora fa