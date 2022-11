Sebastien Haller è uscito dalla sala operatoria questo giovedì: l'attaccante del Borussia Dortmund è stato sottoposto al secondo intervento chirurgico per curare il tumore ai testicoli che lo ha tentuo lontano dai campi a partire dallo scorso luglio. L'operazione è andata a buon fine, col giocatore più determinato che mai nel completare il percorso di cure. "Completata una nuova tappa", annuncia il calciatore francoivoriano sul suo profilo Instagram. "L'operazione numero 2 è andata a buon fine! Un grande grazie al team medico per l'aiuto quotidiano. Non vedo l'ora di passare allo step successivo", conclude nella descrizione del post che lo raffigura in compagnia dello staff medico responsabile dell'intervento.

Haller, dallo sbarco in Bundesliga alla diagnosi del tumore

Haller è stato acquistato dl Borussia Dortmund proprio questa estate per la cifra monstre di 35 milioni di euro. Reduce da una stagione portentosa all'Ajax, il centravanti era finito anche nel mirino dell'Inter. Il suo esordio in giallonero è stato rimandato a data da definirsi proprio a causa della diagnosi di un tumore ai testicoli. Haller ha proseguito il ciclo di chemioterapia per tornare in campo il prima possibile.

Il suo rientro dovrebbe aiutare un Borussia Dortmund in difficoltà - i gialloneri sono bloccati in sesta posizione in Bundesliga -, che in estate aveva ceduto Erling Haaland al Manchester City. Ma per il pieno recupero di Haller, potrebbe essere una questione di parecchi mesi. In questo momento però, la premura principale del club della Ruhr è la salute del suo giocatore.

