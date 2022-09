Calcio

VIDEO - Inter, il Bayern non è imbattibile: rivivi l'1-1 con l'Union Berlino in 90"

BUNDESLIGA - Secondo pareggio consecutivo per il Bayern Monaco che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Union Berlino. Dopo il vantaggio di Becker, ci pensa Kimmich a pareggiare i conti ma nel finale il forcing non produce reti e Neuer devi evitare il peggio con un grande intervento. La squadra di Nagelsmann dopo 5 giornate è terza dietro Borussia Dortmund e Friburgo.

00:01:33, 10 ore fa