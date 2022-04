Il 18 giugno 2002 fu uno dei giorni più incredibili nella gloriosa storia della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio e non per nobili motivi. Italia-Corea del Sud, la partita dove Byron Moreno legò per sempre il suo nome alla squadra azzurra con una direzione arbitrale sconcertante, anche per chi non ne fu emotivamente coinvolto. A quasi vent'anni da quella partita, l'ex fischietto ecuadoriano ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove non fa certo marcia indietro su quanto visto in campo.

"Dopo tutto questo tempo ricevo ancora insulti sui social dai tifosi italiani. Ho la coscienza pulita, sono tranquillo. Quella gara è nella top 3 delle mie migliori prestazioni arbitrali in carriera. Che voto mi darei? 8.5 pieno". Tra gli episodi più controversi vi furono l'espulsione di Totti e il mancato rosso a un giocatore coreano per un brutto fallo su Zambrotta. Moreno commenta così. "Nel caso di Totti, se guardiamo il video, il giocatore coreano punta il pallone, arriva prima e allunga la gamba. Il capitano azzurro inciampa e cade provando a simulare un fallo per il quale è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Il regolamento prevedeva il giallo per simulazione. Ho rispettato le regole, le immagini parlano chiaro. Totti non protesta, gli unici a farlo sono Vieri e Di Livio. Anche quando Trapattoni colpisce il vetro che divide la sua panchina dai dirigenti Fifa, è una reazione dovuta alla rabbia del momento”.

Sull'episodio con Zambrotta, invece, qualche ripensamente c'è. "Sun-hon Hwang falcia Zambrotta al 72’, costretto a uscire per infortunio. Quella è l’unica situazione che mi ha fatto riflettere tanto in questi anni. Tornassi indietro darei il cartellino rosso al coreano. Sono umano, mi assumo la responsabilità per ogni decisione giusta o sbagliata presa durante la mia carriera arbitrale. Quello di cui potete stare sicuri è che non ho mai voluto favorire o penalizzare qualcuno in campo". E sul fuorigioco inesistente fischiato a Tommasi? "Quell’azione non è di mia responsabilità, ma dell’assistente argentino Jorge Ratallino. In quegli anni l’assistente dell’arbitro era l’unico responsabile per il fuorigioco. Lui ha alzato la bandierina e mi sono fidato. Era impossibile per me sapere se Tommasi fosse o meno in posizione irregolare dalla prospettiva che avevo”.

Moreno parla anche della sua burrascosa fine da arbitro. "Nessuna radiazione, ho scelto io di ritirarmi. E sono uscito dalla porta principale a testa alta. La Fifa ha aperto un’indagine dopo Italia-Corea, ma la Federazione ecuadoriana mi ha boicottato. Sono stato avvisato del provvedimento con oltre un mese di ritardo, fuori tempo massimo per presentare la mia difesa. Ho chiesto una deroga e sono stato felice che la commissione disciplinare Fifa mi abbia ascoltato. A dicembre 2002 sono stato dichiarato innocente, non ho commesso alcuna irregolarità in Italia-Corea. Però non sono stato riconfermato come arbitro internazionale l’anno successivo".

