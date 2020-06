In una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, il titolare del dicastero allo Sport esprime le sue perplessità in merito al no del Comitato tecnico-scientifico: "Diventa sempre più difficile spiegare il motivo di posizioni del tutto intransigenti".

"Il recente parere del Comitato Tecnico Scientifico sullo sport di contatto sembra decontestualizzato dalla realtà dei fatti e prefigura ulteriori sacrifici a migliaia di operatori del mondo sportivo". Inizia così la lettera, inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, con la quale Vincenzo Spadafora (titolare del dicastero allo Sport) esprime la propria contrarietà all'ulteriore stop alla ripresa di calcetto e sport di contatto sancito da un parere del Cts.

"A seguito delle difficili settimane di lockdown, la riapertura delle attività economiche e sociali del Paese realizzata grazie al senso di responsabilità di cittadini, artigiani professionisti e imprese - spiega Spadafora - mostra, d'altronde, quotidiane scene di assembramenti che paiono caratterizzarsi per senso di ineluttabilità. Solo a titolo esemplificativo, non posso non menzionare le immagini di manifestazioni politiche, culturali e sportive, le stazioni affollate e le piazze e strade gremite. Assistiamo sempre più frequentemente a forme di utilizzo delle mascherine assai difformi dal loro effettivo scopo. So bene quanto importante sia il rispetto delle norme di distanziamento fisico, ma non credo si possa prescindere dall'osservazione empirica di quanto accade sotto i nostri occhi. Diventa sempre più difficile spiegare il motivo di posizioni del tutto intransigenti e, nello specifico, dell'impossibilita di individuare soluzioni e percorsi che, a certe condizioni, possano consentire la ripresa degli sport di contatto e soprattutto delle attività sportive amatoriali".

Le conseguenze per le società dilettantistiche

"L'attuale situazione sta determinando un duplice effetto negativo - prosegue Spadafora -. Da un lato migliaia di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche sono costrette a cessare le proprie attività e a licenziare di fatto i propri collaboratori; dall'altro gli sforzi finora compiuti rischiano di essere seriamente compromessi".

