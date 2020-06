Doccia gelata per tutti gli appassionati di calcio a 5. Smentendo di fatto il ministro Spadafora che aveva preannunciato la possibilità di tornare a divertirsi in campo, il Cts ribadisce la propria contrarietà: le società dilettantistiche e in singoli non sono in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni legate al distanziamento fisico e alle protezioni".

Doccia gelata per tutti gli appassionati di calcetto e più in generale degli sport di contatto. Smentendo di fatto l'anticipazione del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, secondo il quale mancava solo l'ok del ministero della Salute per dare il via libera da giovedì, il Comitato tecnico scientifico ha ribadito il proprio no alla ripartenza. Il motivo è presto spiegato. Mentre, per quanto riguarda lo sport professionistico, il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e sulle protezioni ai singoli soggetti coinvolti (dai giocatori allo staff) è garantito dalle società, lo stesso non può dirsi quando l'attività sportiva viene svolta a livello dilettantistico e amatoriale. Da qui il parere negativo del Cts.

Il parere del comitato scientifico

"In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale - si legge nel parere del Cts - con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto, devono essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale. In considerazione della mancanza di simili protocolli a favore di singoli individui che si dedicano a tali attività a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche, non si ritiene al momento di poter assumere decisioni al riguardo che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico".

