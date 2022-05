“A Matteo Di Stefano per il gol più bello della sua carriera, realizzato con coraggio e prontezza d’animo nel giorno 14 aprile 2022. Con riconoscenza e gratitudine”. Recita così la targa che la società Delfino Curi Pescara ha donato oggi al suo attaccante della prima squadra, l’esterno 2002 Di Stefano, piccolo grande eroe del club pescarese.

Cos'è successo

Sono i giorni prima di Pasqua: in allenamento il giovane Luca Piacentini, uno dei ragazzi della Under 17, cade rovinosamente e batte la testa a terra, perdendo i sensi. Vicino a lui, Matteo Di Stefano, che gioca in Eccellenza ed è anche aspirante allenatore: si precipita in suo aiuto e con una manovra gli apre la bocca, evitando che la lingua gli otturi la respirazione. Dopo pochi minuti arrivano i soccorsi, che completano l'opera.

"Senza di lui, oggi non sarei qui", ha detto emozionato Piacentini durante la consegna della targa all'"eroe" di giornata.

"Fortunatamente ero lì e ho avuto la lucidità e la freddezza di reagire subito – il racconto di Di Stefano – . Durante un’esercitazione banale c’è stato uno scontro e Luca ha battuto la testa a terra. Per me è stata la prima volta in una situazione del genere, un gesto istintivo"

“In ambulanza ho aperto gli occhi e ho capito subito che era successo qualcosa di grave – le parole di Piacentini – . In ospedale mi hanno raccontato tutto e, appena uscito, sono andato al campo a ringraziarlo. Mi ha salvato la vita. Ora non posso ancora riprendere gli allenamenti, sarò pronto a fine maggio. Non ho paura di ricominciare a giocare, anzi non vedo l’ora Nei primi giorni è stato scioccante ripensarci. Non dimenticherò mai quegli attimi. Al campo i compagni della prima squadra mi hanno fatto i complimenti e mi hanno ringraziato. Ma non voglio sentirmi un eroe: ho fatto quello che era giusto fare in un momento del genere"

