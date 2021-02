Vertice fruttuoso quello tra Federcalcio, vertici del basket e Comitato Tecnico Scientifico avvenuto in remoto nella giornata di giovedì. C'è il piano per riaprire stadi (e palazzetti) al pubblico: 1000 spettatori a partire dalla prossima primavera in Serie A, 30% della capienza per le partite della Nazionale all'Europeo itinerante 2021, a Roma in occasione della fase a gironi degli azzurri. Lo riferisce in "prima", taglio alto, la Gazzetta dello Sport questa mattina. Il prossimo incontro tra le parti avverrà - in presenza - tra 10-15 giorni ma la strada è ormai stata tracciata in toto.