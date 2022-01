Secondo quello che scrive il quotidiano ABC.es, Jorge Mendes è nei guai. L’agente portoghese è finito nel mirino della procura del suo paese per presunte irregolarità finanziarie. Tre le proprietà del lusitano sotto osservazione, e ben 12 i conti. Al momento è emerso che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 l'agente ha incassato 131 milioni di euro, di cui 50 fatturati al Benfica e sette al Porto. Il rappresentante ha dichiarato di non aver mai consigliato i giocatori "in materia fiscale", ma la situazione è tutt’altro che tranquilla. Attendiamo sviluppi.

