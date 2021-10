È arrivato come un macigno la squalifica per Giovanni Alosi, il tecnico del Carpignano che aveva risposto “a molo modo” all'arbitro Andrea Felis che l'aveva espulso durante il match di Prima Categoria tra Oleggio Castello e Carpignano. Non sono solo volate parole, anzi, con l'allenatore che ha rifilato un pugno al direttore di gara che è dovuto recarsi in ospedale per le ferite, con prognosi di tre giorni. 5 anni di squalifica ad Alosi che ha così deciso di ritirarsi dal ruolo di allenatore per la brutta immagine che ha dato di sé e del club.

Quando l'arbitro era voltato di spalle e aveva preso le distanze lo raggiungeva e lo colpiva con un violento pugno al volto di violenza tale da far arretrare l'arbitro di alcuni passi, inducendolo a sospendere la gara per il forte dolore alla mandibola destra. In seguito, il signor Alosi si recava nello spogliatoio del direttore di gara, dichiarandosi disponibile ad offrire un risarcimento del danno. [Il comunicato del Giudice Sportivo]

Con i 5 anni di squalifica, Giovanni Alosi non potrà ricoprire alcun incarico o ruolo ufficiale riconosciuto dalla FIGC fino al 30 settembre 2026. Ma, l'ormai ex allenatore, aveva già dichiarato che avrebbe lasciato il mondo del calcio, ancor prima di conoscere l'entità della squalifica: “Ho avuto un black-out, mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa. Qualunque sarà la mia squalifica, lascerò il calcio”.

Alla società Carpignano, inoltre, è stata inflitta una multa di 200€ e la sconfitta 3-0 a tavolino.

