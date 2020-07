L'ex capitano della Roma Francesco Totti condivide sui social la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto con la Totti Sporting Club, sua squadra di calcio a 8 laureatasi campione grazie a un suo gol contro la Lazio.

“Per me è sempre un’emozione. Quando mi allaccio gli scarpini so che inizia la mia sfida. E voglio vincerla sempre”. Il post pubblicato pochi minuti prima del suo ingresso in campo nella finale di calcio a 8 fa gridare a tuta Roma: “Francesco Totti è tornato!”. O forse non si è mai allontanato dai campi di Roma. Ieri, Totti ha vinto lo Scudetto con la sua squadra di calcio a 8, la Totti Sporting Club.

L’altra squadra finalista? L’avversaria di sempre, la Lazio. E il titolo è arrivato proprio grazie a una prodezza dell’ex capitano giallorosso, che contro gli aquilotti ha sempre dimostrato un certo feeling con la porta (uno dei migliori marcatori nel derby capitolino, con 11 gol totali). Un suo gol su punizione nei minuti di recupero ha deciso la finale, mandando la sua squadra in paradiso. Subito dopo la partita, Totti dimostra di avere chiare le idee sul proprio futuro calcistico:

Ringrazio i compagni che mi hanno sempre sostenuto e hanno voluto che ci fossi. Annata importante e bellissima. D'altronde, quando vedo il pallone non capisco più niente. L'anno prossimo? Continuerò. Troppo facile smettere quando si vince.

Al termine della partita Totti, a chi gli chiedeva un confronto tra questo scudetto e l’eventuale vittoria dell’ Europa League della Roma, lo storico capitano giallorosso ha fatto parlare il cuore: “Meglio l’Europa League”.

Chissà se Fonseca riuscirà a regalare una gioia al Pupone, che intanto sembra aver trovato un rimedio alla nostalgia del campo e dei suoi naturali colori: il giallo e il rosso.

