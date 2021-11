A 22 anni, Gianluigi Donnarumma si aggiudica il premio "Lev Yashin", riconoscimento per il miglior portiere al mondo. Determinante, senza ombra di dubbio, il campionato europeo disputato qualche mese fa con le parate decisive ai rigori conclusivi contro l'Inghilterra e, in generale, in tutto l'esaltante percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nella competizione continentale.

"Grazie al PSG, che ha creduto in me"

Salito sul palco, con la voce tratteggiata dall'emozione, Donnarumma (che ha ereditato il premio 2019 da Alisson) si è così espresso: "E' stato un anno incredibile per me, con il ritorno in Champions con il Milan, il campionato europeo - abbiamo dato gioia agli italiani. Poi il mio passaggio al PSG, sono orgoglioso: è un segno del destino, ringrazio presidente e direttore per la fiducia che mi hanno dato. Questo riconoscimento è il frutto del lavoro quotidiano, dei dettagli che costruisco ogni giorno".

"Merci beaucoup"

Quindi un siparietto con la giornalista-conduttrice Sandy Heribert, che gli domanda se avesse già cominciato a prendere lezioni di lingua francese e, nel caso, cosa si sentisse di dire al pubblico. E Gigio: "Merci beaucoup".

"Navas? Un grande amico"

Poi, ai microfoni di Mediaset, l'attuale estremo difensore del PSG ha aggiunto: "Voglio vincere il più possibile con la squadra, perché questi premi sono frutto del lavoro fatto con la squadra. Spero di vincerne ancora altri e vincere il più possibile con la squadra. Sono contento della scelta fatta, Navas è un amico. Tutti questi campioni ti aiutano a crescere e a migliorare tantissimo. E' un onore allenarsi con questi grandi campioni".

