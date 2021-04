L'Ajax omaggerà Bob Marley con una maglia dedicata, per la prossima stagione. Lo ha rivelato in anteprima il sito specializzato Footy Headlines. Si tratta di una divisa nera, bordata sul colletto e con le celeberrime tre strisce Adidas nei colori del Rastafarianesimo (giallo, rosso e verde), religione praticata dal leggendario cantante giamaicano, massimo esponente del genere Reggae.

Il motivo di tutto ciò? La sua canzone Three little birds è da anni adottata dai tifosi lancieri per supportare la squadra di Amsterdam. Venutone a conoscenza, il figlio di Bob, Ky-Mani, si è recato ad Amsterdam cantando dal prato della "Johan Cruijff Arena" con i tifosi. La maglia casalingo dovrebbe invece ispirarsi agli anni Settanta, almeno nel logo, in una sorta di generale "operazione nostalgia".

