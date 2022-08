"Mi puoi dare la tua maglia?": non vedrete più cartelli di questo tipo circolare presso la Johan Cruijff Arena. Secondo quanto riporta l'associazione di tifosi "Ajax Life", la società olandese ha deciso di mettere al bando i cartelli con cui i fan chiedono le maglie ai giocatori allo stadio.

L'Ajax infatti si è accorto che nelle ultime uscite casalinghe la situazione stava sfuggendo di mano: i cartelli, per lo più fatti da bambini, stavano aumentando a dismisura e non era più possibile per i giocatori soddisfare le loro richieste. Inoltre i cartelli o i fogli usati erano sensibili al fuoco, aggiungendo quindi anche un rischio per la sicurezza all'interno dell'impianto.

Prima della partita di sabato contro il PSV, valida per la Supercoppa d’Olanda, presso la Johan Cruijff Arena molti cartelli sono stati confiscati e il club vuole continuare su quella linea.

