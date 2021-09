Si chiama Alan Camsell, ha 88 anni, fa il portiere ed è il calciatore più anziano del mondo. Gioca in Galles nel Penrhyn Bay Stollers FC, una squadra amatoriale, e ai microfoni della BBC ha raccontato la sua incredibile carriera, iniziata all'età di 40 anni: "Sento il battito del mio cuore, il mio respiro e so che mi fa bene - le sue parole -. Sono ancora qui a 88 anni e mi piace ancora. Quando ho cominciato a giocare ero veloce e facevo gol; quando invecchi, però, perdi prima il fiato e vai in porta per riprenderne un po'. Alla fine sono rimasto tra i pali".

"Molti di coloro con cui giocavo all'inizio sono morti, altri ci sono ancora - prosegue l'88enne portiere -. Ho iniziato a giocare con i loro figli, poi con i nipoti. Mi sento ancora in forma, anche se ultimamente mi sono accorto che sto diventando più lento: molte volte sono superato dalla palla mentre mi sto ancora tuffando. Ma che importa? Io mi diverto".

Serie A Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A UN' ORA FA

La traduttrice va in tilt, Mou la rincuora: "E' una parola difficile..."

Champions League Pagellone 2ª giornata: l'Inter delude, Messi si prende Parigi 2 ORE FA