Il mondo del calcio è in lutto. Sofiane Loukar, calciatore algerino di 30 anni, ha perso la vita durante MC Saida-Oran, match del campionato di seconda divisione. Il calciatore sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco nel corso del primo tempo dell'incontro, pochi minuti prima, però, aveva ricevuto un colpo alla testa inseguito ad uno scontro con un avversario. Dopo aver abbandonato il terreno di gioco per ricevere tutte le cure, Loukar è rientrato in campo per proseguire la sua partita. Poi il malore.

Una vera tragedia avvenuta proprio nel giorno di Natale. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal sindacato mondiale dei calciatori, e da diversi giocatori colpiti dall’accaduto.

