Appena nato suo papà l'aveva già iscritto alla tifoseria dell’AIK Stoccolma, a nove anni gioca nel settore giovanile del club. Un amore radicato nel DNA che ha assunto contorni magici in occasione della sfida tra AIK e Djurgården , duello al vertice della Serie A svedese della 22esima giornata.

Erik Berglund, da una foto scattata lo scorso luglio da Joakim Hall – durante la sfida tra AIK-Kalmar – è diventato protagonista della meravigliosa coreografia prima del match. Il tema dello sfondo della curva dei tifosi di casa era "La nostra storia, il nostro futuro" con l'immagine di Erik accompagnata dalla scritta: "Proteggiamo il nostro futuro". Presenti anche le foto di Gustav Sjöberg (portiere dell'AIK fino al 1950) e Bernt Ljung (nell'AIK fino al 1992) a rappresentare la storia della società, ma decisamente più piccole in proporzione all’effigie di Erik.

A SVT Sport ha dichiarato “anche perché la sua squadra ha vinto per 1-0 con la rete del suo idolo Nicolas Stefanelli , espulso poi per doppia ammonizione per essersi tolto la maglia nell’esultanza. Quando si dice una giornata perfetta.