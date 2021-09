L’Italia del Calcio amputati vince la partita dell’orgoglio. Agli Europei di Cracovia, in uno dei match di classificazione per il 5°-8° posto, gli Azzurri battono l’Irlanda per 3-1 e si guadagnano il diritto di giocare l’incontro per la quinta piazza della rassegna continentale, e non solo. La vittoria sugli irlandesi significa anche la qualificazione diretta al prossimo Mondiale, motivo ulteriore di soddisfazione e festeggiamento.

Dopo l’amara uscita dai quarti ieri ad opera dei russi, la Nazionale italiana reagisce magistralmente tirando fuori un’incredibile voglia di riscatto. La formazione azzurra domina il gioco e segna la rete dell’1-0 con capitan Messori. Il team irlandese riesce però a pareggiare con il gol dell’1-1 all’ultimo minuto regolamentare.

Si va ai tempi supplementari e Francesco Messori raddoppia portando in vantaggio l’Italia sul 2-1. Sarà poi Emanuele Padoan a chiudere i conti per il superbo 3-1 finale.

