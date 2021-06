Calcio

Calcio, Andres Iniesta stupisce ancora: gran giocata e rigore a segno

CALCIO - Andres Iniesta non smette mai di insegnare calcio, anche oggi che a 37 anni suonati gioca in Giappone: il suo primo gol stagionale in J-League permette al Vissel Kobe di mettere in archivio vittoria e tre punti contro l'Avispa Fukuoka. All'80' da una sua magia scaturisce un calcio di rigore che lo spagnolo trasforma.

00:01:38, un' ora fa