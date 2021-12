Un brutto spavento per l'allenatore della Carrarese ed ex giocatore dell'Udinese Antonio Di Natale. Nella tarda serata di giovedì è stato rapinato nella sua villa empolese. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, un gruppo composto da almeno cinque persone avrebbe aspettato e bloccato l'ex giocatore della Nazionale fuori dalla sua villa. Uno dei ladri gli avrebbe anche puntato la pistola addosso per farsi dare l'orologio che Totò aveva al polso, dal valore stimato di circa 30.000€.

Né Di Natale né i suoi familiari sarebbero rimasti feriti. Sulla rapina indaga la polizia. La società Carrarese Calcio 1908, in una nota, esprime "la propria vicinanza e solidarietà stringendosi in un affettuoso abbraccio a Mister Antonio Di Natale ed alla sua famiglia a seguito della vile rapina subita la scorsa notte nella propria abitazione".

Nel 2012 Di Natale subì un altro furto sempre nella sua villa di Empoli: in quell’occasione gli furono sottratti gioielli e orologi.

