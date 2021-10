Un'immagine che fa stringere il cuore quella che ha fatto il giro dei social, partendo da un piccolo villaggio di contadini al nord dell'Argentina: l'uomo che si vede seduto sulla panchina di un cimitero è un papà che con la sua radiolina in mano sta ascoltando la partita della sua squadra del cuore, davanti alla tomba di suo figlio.

Il nome del ragazzo deceduto è Nahuel "Dibu" Pérez: si tratta di un ragazzo morto nel 2016, all’età di 19 anni, in un incidente stradale a Santiago del Estero. Nahuel stava tornando da una trasferta del San Martìn de Tucuman, la squadra di cui era tifoso fin da bambino, oggi in Segunda Division, la nostra serie B, quando ha avuto un incidente fatale contro un camion.

La passione per il calcio, ereditatà da papà, sopravvive grazie a papà, che ogni volta che gioca la sua squadra del cuore, si reca sulla tomba del figlio. Per fargli seguire la partita, per seguirla insieme a lui.

