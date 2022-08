Uno splendido gol al volo. Da fuori area. Sotto l'incrocio dei pali. Firmato Pablo Perez.

Ad

Il capitano del Newell’s ha pescato il jolly nel match valido per la 16a giornata della Liga Profesional contro il Godoy Cruz nella cornice del "Coloso Marcelo Bielsa": il centrocampista 37enne si è esibito in una sforbiciata da annali sul suggerimento dalla destra di Tomás Jacob, centrando l'angolino alto della porta difesa dal Ruso Rodríguez.

MLS Punizione pazzesca di Gonzalo Higuain: sassata sotto l'incrocio 35 MINUTI FA

Purtroppo per lui il suo gol non è valso a molto: il Godoy si è imposto infatti per 2-1, con gol decisivo di Matias Ramirez al minuto 74. Ma nulla toglie al buon Perez una candidatura per il Puskas Award dell'anno corrente.

Calciomercato Milan, intesa totale con Thiaw: Gabbia verso l'Empoli? 43 MINUTI FA