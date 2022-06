Una partita terminata in tragedia quella tra Ridavivia-Velez Sarsfield, valevole per la Coppa Nazionale, e che conta un morto e ben 22 feriti. Il tutto si sarebbe scatenato fuori dallo stadio a causa di molti tifosi senza biglietto, in quel momento sono intervenute le forze dell'ordine che hanno cercato di riportare la tranquillità ma invano. Poco dopo, i durissimi scontri. Secondo quanto riporta Olè, un tifoso si sarebbe rifiutato di obbedire alla polizia rifiutando la perquisizione. Il momento di nervosismo e il tanto caos avrebbero portato ad un arresto cardiaco risultato poi fatale. La rissa è durata diversi minuti e ben 22 agenti sono rimasti feriti.

