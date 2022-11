Un finale incredibile quello visto nella partita tra Boca e Racing che assegnava il Trofeo de Campeones - la Supercoppa - in Argentina. Il punteggio al minuto 118 era di 2-1 per il Racing Club con già tre espulsioni alle spalle, ma dopo la rete di Alcaraz si scatena il putiferio: rosso all'autore del gol e poi a Jonathan Galvan, Luis Advincula, Carlos Zambrano (già sostituito), Diego Gonzalez (dalla panchina) e Frank Fabra.

Altri dieci minuti e va sotto la doccia Dario Benedetto, reo di aver insinuato malafede con il gesto della mazzetta di soldi: il Boca resta in sei e non può continuare la gara. Il Direttore di gara Facundo Tello dopo aver estratto ben 10 cartellini rossi in rapida sequenza è costretto a terminare il match in anticipo.

