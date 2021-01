Forse non saranno in molti a ricordarsi di Souleymane Bamba: difensore roccioso classe 1985, nel 2014 vestì la maglia del Palermo. Una sola volta, però, precisamente nella partita valida per la 4a giornata del campionato 2014/15 pareggiata per 3-3 contro il Napoli, poi il trasferimento al Leeds e infine il passaggio al Cardiff, dove gioca tuttora.