Nicklas Bendtner si è confessato in un'autobiografia, lanciata attraverso qualche stralcio dal Guardian. Tanti gli aneddoti "da film", come quando nel 2011 perse circa 450 mila euro in poco più di un'ora e mezza:

"Sono troppo ubriaco per sedermi a un tavolo. Ma la roulette è una questione diversa. Rosso, nero, rosso, nero. Quanto può essere difficile? Dopo 90 minuti ho perso un sacco di soldi - circa 400'000 mila sterline - che tra l'altro non avevo. Il mio conto in banca era scoperto, ma fortunatamente alla fine sono riuscito in qualche modo a recuperare trovando un cassiere che mi facesse credito da 30 mila euro.

Questa esperienza mi ha scosso. È stato il campanello d'allarme che ha aiutato a spezzare quell'incantesimo. Non sono mai stato un ragazzo a cui interessano i soldi come un modo per mettersi in mostra. All'inizio era più una questione di divertimento e di stare con le persone che ti piacciono Mi sono appassionato troppo allo stile di vita che veniva fornito con i soldi ."

C’è sicuramente qualche rimpianto nella mia carriera. Avrei potuto fare di più. Con Arsene Wenger avevo un grande rapporto ma non poteva concentrarsi solo su una persona. Arsene e io abbiamo avuto un buon rapporto e ho un grande rispetto per lui

A 30 anni, Bendtner è stato escluso dalla squadra danese per i Mondiali 2018. "Mi sentivo una merda, piangevo. Vorrei tornare indietro nel tempo e colpire quel ragazzo in testa con un martello. Fagli capire l'opportunità. che aveva, che ha qualcosa di speciale di cui occuparsi ", ricorda con nostalgia.

Se sono stato vicino al trasferimento in Cina? Adesso è difficile con il Covid. Se viene fuori qualcosa come giocatore, lo guarderò. In caso contrario, mi preparerò per il prossimo capitolo. Quello di allenatore. Mi sento orgoglioso di quello che ho raggiunto e ho vissuto. Ho solo 32 anni. Ho molta più vita da vivere e molti obiettivi che sto cercando di raggiungere"

