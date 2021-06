Proteste a voce alta, quelle delle giocatrici della nazionale di calcio femminile brasiliana che si sono schierate contro le molestie sessuali, pochi giorni dopo che il capo della federazione calcistica del paese è stato sospeso per un mese, scrive Adnkronos.

Ogni giorno migliaia di persone sono colpite da molestie morali e sessuali e non vengono rispettate, soprattutto noi donne. Dire no alle molestie sessuali va oltre le parole e il manto erboso: si tratta di azioni. Chiediamo a uomini e donne di nominare questo"

In vista di un test match contro la Russia venerdì, la squadra brasiliana ha srotolato uno striscione con la scritta "no alle molestie". Marta, Formiga e altre giocatrici hanno anche condiviso un messaggio coordinato sui loro social media, che non ha menzionato il nome del presidente della federazione calcistica brasiliana (CBF) Rogerio Caboclo.

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma-PSG, tutto fatto: visite mediche a breve 2 ORE FA

Caboclo ha ricevuto una sospensione di 30 giorni dalla commissione etica della CBF dopo essere stato accusato di violenza sessuale e morale ai danni di una dipendente della confederazione: secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a un'impiegata della sua vita sessuale e l'avrebbe insultata. Presumibilmente ha anche cercato di controllare i suoi rapporti con gli altri dipendenti e il suo stile di abbigliamento, riporta sempre Adnkronos. Lo stesso Caboclo ha rimandato al mittente tutte le accuse.

Nigeria-Brasile 4-3: in campo Ronaldo, Kanu, Roberto Carlos, Okocha, e gli eroi di Atlanta 1996

Euro 2020 Turchia-Italia 0-3, 5 verità: azzurri, secondo tempo show 3 ORE FA