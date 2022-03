Tragedia a Belo Horizonte, dove un tifoso è morto in seguito agli scontri tra tifosi di Cruzeiro e Atletico Mineiro. In occasione del derby di Belo Horizonte, è scoppiata una rissa che ha coinvolto circa 50 persone nel quartiere di Boa Vista. Un uomo di 25 anni è stato raggiunto da un proiettile all'addome ed è morto poche ore dopo in ospedale; un'altra persona è rimasta ferita gravemente ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Secondo la polizia, ci sarebbe stata una provocazione da parte dei tifosi del Cruzeiro, dal momento che il luogo in cui sono avvenuti gli scontri è un posto frequentato dai tifosi dell'Atlético e molti erano armati di bastoni e pietre.

