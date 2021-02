Un'entrata bruttissima, peraltro immortalata da almeno 3-4 immagini che fanno rivivere quel momento al rallenty: stiamo parlando dell'intervento a gamba tesa effettuato da Leandro Castan, ex difensore della Roma che ora gioca nel club brasiliano del Vasco da Gama. Castan colpisce in pieno volto lo sfortunato del portiere Douglas del Bahia con i tacchetti del suo scarpino sinistro: intervento sicuramente non volontario (visto che Leandro chiede subito scusa, accorgendosi della gravità di quello che ha appena fatto) ma egualmente molto molto pericoloso.