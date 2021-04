Il 33enne brasiliano, recentemente risultato positivo al Coronavirus per la seconda volta, ne ha combinata una bella grossa. Ha preso l'auto per accompagnare la madre a fare la spesa al supermercato di San Paolo ma nell'uscita del parcheggio ha investito un ciclista. Per fortuna solo qualche lieve ferita al viso per lui, trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso proprio dalla punta del Palmeiras.

Le scuse dell'attaccante

"Ho sbagliato, non sarei dovuto uscire. Sono rimasto coinvolto in un incidente, una bicicletta si è scontrata con la mia macchina all'uscita di un parcheggio. Mia madre non sa guidare e l'avevo accompagnata a fare la spesa, avevo la mascherina e non ero uscito dall'auto".

