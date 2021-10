San Michele che aveva deciso di ritirare la squadra dopo essere stato espulso, match perso a tavolino e nessun provvedimento preso nei confronti del tifoso che ha pronunciato le frasi razziste: questo quanto decretato nelle ultime ore dalla FIGC Veneto in seguito agli direttore sportivo del San Michele Manuel Scottà a farsi voce della squadra, non nascondendo - ovviamente - il rammarico per l'esito "finale" della vicenda: Conferma della squalifica per il capitano delche aveva deciso di ritirare la squadra dopo essere stato espulso, match perso a tavolino e nessun provvedimento preso nei confronti del tifoso che ha pronunciato le frasi razziste: questo quanto decretato nelle ultime ore dallain seguito agli episodi riguardanti il match della scorsa settimana tra Cisonese e San Michele Salsa (Prima Categoria girone I Veneto). Non si è fatto altro che applicare il regolamento, certo, ma considerando l'articolazione della vicenda sicuramente ci si sarebbe potuti muovere in maniera differente. Sarà ila farsi voce della squadra, non nascondendo - ovviamente - il rammarico per l'esito "finale" della vicenda:

"Quello che mi colpisce è che le istituzioni calcistiche se ne siano sostanzialmente lavate le mani. Secondo me si è persa un’occasione per cambiare veramente le cose. Ho giocato anch’io a calcio, in campo se ne sentono di tutti i colori, ma certi limiti non vanno travalicati. Ero in panchina perché l’allenatore era squalificato, non mi aspettavo e non ci aspettavamo tutto questo clamore mediatico. Il giudice sportivo si è basato sul referto dell’arbitro, ma è giovane e, nello stilarlo, si è consultato con i vertici per capire cosa e come scrivere".

Parla la FIGC

A provare a fare chiarezza, allora, ci ha provato il presidente della Figc Veneto Giuseppe Ruzza: "Il regolamento non c’entra nulla. Comincio dicendo che condanno la frase e qualsiasi episodi di razzismo senza “se” e senza “ma”. Torno a dire, come ho già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, che si tratta di un problema culturale. Fino a quando scatterà in automatico dentro la mente di qualcuno un insulto legato al colore della pelle, le cose non potranno migliorare. Deve esserci un salto in avanti nella società, che sinora non c’è stato. Cambiare il regolamento? Le pene ci sono e sono molto severe per i tesserati, per chi si rende protagonista in campo di episodi di un certo tipo. Per quanto riguarda il pubblico, la questione è diversa. Va apprezzato quantomeno che la persona coinvolta si sia scusata. È già un primo passo, sperando che non si ripeta più".

